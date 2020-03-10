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Bursa, Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:02
Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Pirinç kg 7,45
Ayçiçeği yağı (yemeklik) litre 8,45
Dana kol kg 34,00
Dana kontrfile kg 54,00
Dana beşli set kg 46,50
Dana (canlı) kg 18,00
Yumurta adet 0,52

Kaynak: AA

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