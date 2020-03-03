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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.

03.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:26
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Krema kg 27,78
Tereyağı kg 34,99
Patates kg 1,81
Kuru soğan kg 1,68
Lor kg 5,50
Kaşar peyniri (tam yağlı) kg 23,84
Sığır (canlı) kg 15,00

Kaynak: AA

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