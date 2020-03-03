Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.
03.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:26
Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Krema
|kg
|27,78
|Tereyağı
|kg
|34,99
|Patates
|kg
|1,81
|Kuru soğan
|kg
|1,68
|Lor
|kg
|5,50
|Kaşar peyniri (tam yağlı)
|kg
|23,84
|Sığır (canlı)
|kg
|15,00
Kaynak: AA