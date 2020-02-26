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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.

26.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:52
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Arpa kg 1,98
Buğday kg 1,98
Kuru soğan kg 0,92
İnek sütü litre 2,08
Piliç eti kg 10,06
Sığır derisi (yaş) kg 4,74
Yaş sebze ve meyve kg 1,86
Ispanak kg 0,80
Bamya kg 6,97

Kaynak: AA

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