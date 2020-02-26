Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.
26.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:52
Bursa Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Arpa
|kg
|1,98
|Buğday
|kg
|1,98
|Kuru soğan
|kg
|0,92
|İnek sütü
|litre
|2,08
|Piliç eti
|kg
|10,06
|Sığır derisi (yaş)
|kg
|4,74
|Yaş sebze ve meyve
|kg
|1,86
|Ispanak
|kg
|0,80
|Bamya
|kg
|6,97
Kaynak: AA