Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.
25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Buğday (yemlik)
|kg
|1,18
|Zeytinyağı (yemeklik)
|kg
|30,91
|Siyah zeytin
|kg
|18,07
|Yeşil zeytin
|kg
|18,74
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|45,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|28,19
|İnek sütü
|litre
|2,30
|Kuzu
|adet
|900,00
|Kuzu (canlı)
|kg
|24,50
|Dana (canlı)
|kg
|17,25
|Ayva
|kg
|3,00
Kaynak: AA