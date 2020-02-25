Haberler » Ekonomi » Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Buğday (yemlik) kg 1,18
(yemeklik) kg 30,91
Siyah zeytin kg 18,07
Yeşil zeytin kg 18,74
Kuzu eti (karkas) kg 45,00
Dana eti (karkas) kg 28,19
İnek sütü litre 2,30
Kuzu adet 900,00
Kuzu (canlı) kg 24,50
Dana (canlı) kg 17,25
Ayva kg 3,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler