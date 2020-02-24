Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.
24.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:26
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Mısır
|kg
|1,13
|Siyah zeytin
|kg
|24,54
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|48,44
|Sığır eti (karkas)
|kg
|28,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|35,68
|Dana but
|kg
|36,80
|Kuzu (canlı)
|kg
|25,00
|Dana (canlı)
|kg
|16,50
|Muhtelif süs bitkisi
|demet
|31,86
Kaynak: AA