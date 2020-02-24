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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.

24.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:26
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 24,54 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Mısır kg 1,13
Siyah zeytin kg 24,54
eti (karkas) kg 48,44
Sığır eti (karkas) kg 28,00
Dana eti (karkas) kg 35,68
Dana but kg 36,80
Kuzu (canlı) kg 25,00
Dana (canlı) kg 16,50
Muhtelif süs bitkisi demet 31,86

Kaynak: AA
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