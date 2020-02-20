Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
20.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:34
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktar
|Ortalama fiyat (TL)
|Siyah zeytin
|kg
|14,43
|Dana eti
|kg
|42,00
|Muhtelif piliç eti
|kg
|7,10
|Yumurta
|adet
|0,47
|Pamuk ithal (preseli)
|kg
|8,39
|Pamuk ipliği
|kg
|16,21
|Viskon ipliği
|kg
|21,78
|Dana
|adet
|9.737,60
|Hindi eti
|kg
|10,00
|Dana derisi (yaş)
|kg
|4,20
Kaynak: AA