Haberler » Ekonomi » Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.

20.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:34
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktar Ortalama fiyat (TL)
Siyah zeytin kg 14,43
Dana eti kg 42,00
Muhtelif piliç eti kg 7,10
Yumurta adet 0,47
Pamuk ithal (preseli) kg 8,39
Pamuk ipliği kg 16,21
Viskon ipliği kg 21,78
Dana adet 9.737,60
Hindi eti kg 10,00
Dana derisi (yaş) kg 4,20

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler