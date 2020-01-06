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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı 34,8 liradan satıldı.

06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:14
Bursa Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı 34,8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Patates kg 0,91
Kuru soğan kg 0,91
Arpacık soğan kg 5,69
Kırmızı soğan kg 2,92
Beyaz soğan kg 2,82
Sarımsak kg 15,58
Beyaz peynir (tam yağlı) kg 23,82
Tereyağı kg 51,37
Koyun eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (karkas) kg 34,80
Dana (but) kg 35,30
(canlı) kg 21,04
Dana (canlı) kg 17,30

Kaynak: AA
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