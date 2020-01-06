Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı 34,8 liradan satıldı.
06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:14
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı 34,8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Patates
|kg
|0,91
|Kuru soğan
|kg
|0,91
|Arpacık soğan
|kg
|5,69
|Kırmızı soğan
|kg
|2,92
|Beyaz soğan
|kg
|2,82
|Sarımsak
|kg
|15,58
|Beyaz peynir (tam yağlı)
|kg
|23,82
|Tereyağı
|kg
|51,37
|Koyun eti (karkas)
|kg
|30,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|34,80
|Dana (but)
|kg
|35,30
|Kuzu (canlı)
|kg
|21,04
|Dana (canlı)
|kg
|17,30
Kaynak: AA