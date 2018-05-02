Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik zeytinyağının litresi ortalama 15,50 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik zeytinyağının litresi ortalama 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Zeytinyağı (yemeklik)
|litre
|15,50
|Dana eti (karkas)
|kg
|26,00
|Sığır eti (karkas)
|kg
|23,58
|Dana eti (kol)
|kg
|25,50
|Dana kemiksiz et
|kg
|27,50
|Kuzu (canlı)
|kg
|22,81
|Dana (canlı)
|kg
|14,50
|Sığır (canlı)
|kg
|13,00
|Hayvani yağlar (sarma yağı)
|kg
|5,00
|Hayvani yağlar (kavram yağı)
|kg
|10,00