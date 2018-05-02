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Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik zeytinyağının litresi ortalama 15,50 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik zeytinyağının litresi ortalama 15,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Zeytinyağı (yemeklik)litre 15,50
Dana eti (karkas)kg 26,00
Sığır eti (karkas)kg23,58
Dana eti (kol) kg 25,50
Dana kemiksiz etkg 27,50
Kuzu (canlı) kg 22,81
Dana (canlı) kg 14,50
Sığır (canlı) kg 13,00
Hayvani yağlar (sarma yağı)kg 5,00
Hayvani yağlar (kavram yağı)

kg 10,00

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