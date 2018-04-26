Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 11,63 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 11,63 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Siyah zeytin kg 11,63
Siyah zeytin (yağlık) kg 2,20
Ayçiçek yağı (yemeklik)litre5,35
Dana eti (kol) kg 25,50
Sığır eti (karkas)kg 23,23
Hayvani yağlar (sarma yağı)kg 5,00
Hayvani yağlar (kavram yağı)

kg 10,00

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