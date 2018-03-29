Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,89 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,89 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Hayvani yağlar (kavram yağı)kg 12,00
Yeşil zeytin kg19,13
Siyah zeytin kg 10,89
Kuzu eti (karkas)kg 39,50
Dana eti (karkas)kg 28,50
Dana kolkg 25,00
Dana kemiksiz etkg 27,50
Kuzu (canlı)kg 21,00
Dana (canlı)kg 13,84

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