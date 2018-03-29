Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,89 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Hayvani yağlar (kavram yağı)
|kg
|12,00
|Yeşil zeytin
|kg
|19,13
|Siyah zeytin
|kg
|10,89
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|39,50
|Dana eti (karkas)
|kg
|28,50
|Dana kol
|kg
|25,00
|Dana kemiksiz et
|kg
|27,50
|Kuzu (canlı)
|kg
|21,00
|Dana (canlı)
|kg
|13,84