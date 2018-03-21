Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı 15,03 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı 15,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Ayçiçek yağı (yemeklik)
|litre
|5,55
|Zeytinyağı (yemeklik)
|litre
|21,43
|Yeşil zeytin
|kg
|17,00
|Siyah zeytin
|kg
|15,03
|Ayçiçeği (çerezlik)
|kg
|7,56
|Kuru fasulye
|kg
|7,74
|Nohut
|kg
|11,09
|Pirinç
|kg
|6,15
|Kırmızı mercimek
|kg
|4,40
|Yeşil mercimek
|kg
|7,52
|Koyun (canlı)
|kg
|13,50
|Kuzu (canlı)
|kg
|21,00
|Sığır eti (karkas)
|kg
|21,57
|Dana kol
|kg
|25,50