Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı 15,03 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı 15,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Ayçiçek yağı (yemeklik)litre 5,55
Zeytinyağı (yemeklik)litre 21,43
Yeşil zeytin kg17,00
Siyah zeytin kg 15,03
Ayçiçeği (çerezlik) kg 7,56
Kuru fasulye kg 7,74
Nohut kg 11,09
Pirinç kg 6,15
Kırmızı mercimek kg 4,40
Yeşil mercimek kg 7,52
Koyun (canlı)kg 13,50
Kuzu (canlı) kg 21,00
Sığır eti (karkas)kg 21,57
Dana kol kg 25,50

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