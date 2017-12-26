Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Kuzu eti (karkas)kg32,50
Dana eti (karkas) kg 23,50
Sığır eti (karkas) kg 18,35
Düve eti (karkas) kg 25,08
Kuzu (canlı) kg 18,00
Dana (canlı)kg 13,25
Oğlak (canlı) kg 15,00
Dana kolkg 22,00

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