Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında, yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 1,81 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında, yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 1,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Buğday
|kg
|0,86
|Buğday kırığı
|kg
|0,74
|Ayçiçeği (yağlık)
|kg
|1,81
|Ayçiçek yağı (yemeklik)
|litre
|5,10
|Kabuklu fıstık
|kg
|5,80
|Kuzu (canlı)
|kg
|19,00
|Sığır (canlı)
|kg
|12,50
|Manda (canlı)
|kg
|14,00