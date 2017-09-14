Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında, yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 1,81 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında, yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 1,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Buğdaykg 0,86
Buğday kırığı kg 0,74
Ayçiçeği (yağlık) kg1,81
Ayçiçek yağı (yemeklik) litre 5,10
Kabuklu fıstık kg 5,80
Kuzu (canlı)kg 19,00
Sığır (canlı)kg12,50
Manda (canlı)kg14,00