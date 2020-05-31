Bursa terminali 1 Haziran'a hazır
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Bursa terminali 1 Haziran'a hazır

- Bursa terminali 1 Haziran'a hazır Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dip bucak dezenfekte edildi Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen şehirler arası otobüs seferleri 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

31.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:08

- Bursa terminali 1 Haziran'a hazır

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dip bucak dezenfekte edildi

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen şehirler arası otobüs seferleri 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Hummalı bir dezenfekte çalışmaları yapılan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali' de seferler için hazır hale getirildi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle sağlık önlemlerinin de arttırılmasına sebep oldu. Sağlık önlemleri kapsamında iptal edilen şehirler arası otobüs seferleri, 1 Haziran'da yeniden kapılarını vatandaşlara açacak. Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafı da hazırlıklarını tamamladı.

1 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan salgın sonrası normalleşme takvimine göre hazırlıklar hummalı bir şekilde yapılıyor. Otogardaki büfelerden yazıhanelere, tuvaletlerden bekleme salonlarına kadar dip bucak dezenfekte edildi. Bursa Otogar Esnaf ve Çalışanlar Derneği Başkanı Yılmaz Ataş, "Burulaş ile birlikte terminal esnafı, her yerin temizliğini gerçekleştirdik. 1 Haziran'dan itibaren işlerimize başlayacağız. Temizliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimiz ve gidecek olanlar gönül rahatlığı ile terminalimize gelebilirler. İnşallah biran önce bu salgından da kurtuluruz" diye konuştu.

Bursa terminali 1 Haziran'a hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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