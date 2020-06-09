BURSA Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düşerek, yaralandı.
09.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52
Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düşerek, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Akar Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Emine F. (67) temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere çakılan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA