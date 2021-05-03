BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı
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BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde 2'inci kattaki evlerinin penceresinden cep telefonuyla konuşurken düşen 19 yaşındaki Aslı Toprak ağır yaralandı.

BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'inci kattaki evlerinin penceresinden cep telefonuyla konuşurken düşen 19 yaşındaki Aslı Toprak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi Göksu Sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2. kattaki evlerinde bulunan Aslı Toprak bir ara arkadaşıyla cep telefonuyla konuşmak için pencereye çıktı. Bir süre telefonla görüşen Toprak, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki pencereden toprak zemine düştü. Aslı Toprak'ın pencereden düştüğünü gören ailesi panik yaşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Toprak sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aslı Toprak'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı
BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı
BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı
BURSA-Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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