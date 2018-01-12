Bursa Telefon ile 3 Ayda 750 Bin TL Dolandırdılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 7 kişi daha yakalandı. Dolandırıcıların son üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk parası dolandırdığı öğrenildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipler, merkezi Şanlıurfa'da bulunan çıkar amaçlı suç örgütünün, Bursa, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak dolandırdığını tesit etti . Savcılıktan alınan izin geçtiğimiz ay yapılan operasyonda 8 kişi yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı genişleten İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez 7 kişiyi daha dolandırıcılıkta kullandıkları cep telefonları ve SİM kartlar ile suç aletleri ile gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve Dolandırıcılık suçlarından adliyeye çıkartıldı.

Telefon dolandırıcılarının üç ay içersinde 24 kişiden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası aldığını söyleyen yetkililer ismi belirlenen 6 kişinin ise arandığını açıkladılar