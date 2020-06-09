BURSA Tekstil atölyesinde yılan paniği
Tekstil atölyesinde yılan paniğiBursa'da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu.
09.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:27
Tekstil atölyesinde yılan paniği
Bursa'da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İznik'teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yakaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: DHA