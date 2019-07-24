Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak

Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.

Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak

Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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