Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak

Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.