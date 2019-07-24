Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak
Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.
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