: Bursa "tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak"

03.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:50

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)

Haberi alarak, Uludağ'a gelen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, DHA'ya konuştu. Gelecek güzel haberi beklediklerini belirten Sedef Sayar, "Pazar günü Uludağ'a geldiler, akşama doğru iletişim kesilince jandarmaya haber verildi. Biz de bunun üzerine haber aldık. Bizde gece geldik, halen daha bekliyoruz. Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz bir seferberlik var. Herkese minneterız. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar. Tek hayalimiz bir an önce çocuklarımza ulaşmak." diye konuştu. Sayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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-Sedef Sayar'dan açıklama

Süre: 02.10 Boyut: 243

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

Kaynak: DHA

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