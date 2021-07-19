Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramının bu yıl pandemi yasakları olmadan idrak edileceğini belirten, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Sevdiklerimizle hasret giderirken lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı ihmal etmeyelim" dedi.

Kurban Bayramının bu yıl pandemi yasakları olmadan idrak edileceğini belirten, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Sevdiklerimizle hasret giderirken lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı ihmal etmeyelim" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dostluk, dayanışma ve hoşgörü gibi güzel hislerin pekişmesine vesile olan çok özel günlerdir. Millet olarak bir kez daha bizlere paylaşmanın en güzel duygu olduğunu hatırlatan mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz bayramların aksine bu bayram pandeminedeniyle sokak kısıtlamaları olmadan sevdiklerimizle hasret gidermeimkanı bulacağız. Ancak bayram sevincini yaşarken lütfen tedbiri elden bırakmayalım, korona virüs tehlikesinin henüz tam olarak geçmediğini unutmadan, bayram ziyaretlerimizi temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirelim.Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha başta üyelerimiz olmak üzere, tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde sağlık dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Fiyatını duyan kartonunu alıp sıraya giriyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,58 seviyelerinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,58 seviyelerinden işlem görüyor
Günler öncesinden tükendi! İstanbul-Antalya bileti 872 liradan satıldı
Günler öncesinden tükendi! İstanbul-Antalya bileti 872 liradan satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Yener Demet Akalın
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa TB Başkanı Özer Matlı, İslam aleminin kurban bayramını kutladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:35:38. #1.16#

title