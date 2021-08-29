Bursa TB Başkanı Matlı: "30 Ağustos bir varoluş destanıdır"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gurur günü olduğunu söyledi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gurur günü olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos zaferinin ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve kahramanlığı ile kazanılmış bir varoluş destanı olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yılını büyük bir sevinçle kutluyoruz. Aziz milletimizin vatan toprağı uğruna verdiği kurtuluş mücadelesi sonucunda kazanılan bu eşsiz zafer; milletimizin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği bağımsızlık ve özgürlüğü için gösterebileceği cesaretin, fedakarlığın ve kahramanlığın en önemli örneğidir. 30 Ağustos zaferi aynı zamanda, Anadolu topraklarının bir kez daha ebedi vatanımız olarak tescillendiği, Cumhuriyetimizin kuruluşunun müjdelendiği, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Hiç şüphe yoktur ki, kahraman Türk milletinin bugünkü varlığı ve Cumhuriyetimiz, o destansı zaferin bir sonucudur. İşte bu bilinç ve sorumlulukla, bizlere emanet edilen bu cennet vatanı her daim layıkıyla korumak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için iş dünyası olarak azim ve kararlılıkla, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ay-yıldızlı al bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı