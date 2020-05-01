BURSA Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
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BURSA Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu

BURSA Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
01.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:02

Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' bulduBursa'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tavlanın içine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' bulurken, şüpheli Ü.M. gözaltına alındı.

Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tavlanın içine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' bulurken, şüpheli Ü.M. gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi ilçesinde yaşayan Ü.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte dün şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ü.M., gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Fırtına' ile evde arama yapıldı. Aramalar sonucu tavla içine gizlenen ve satış için 58 paket yapılmış 122 gram bonzai, 20 paket hazırlanan bir miktar metamfetamin, 4 ecstasy tablet ile 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi. Mahalleli, operasyon sonrası evden ayrılan polis ekiplerini pencerelerden alkışlarken, Ü.M. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BURSA Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu

Kaynak: DHA

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