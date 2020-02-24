Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü
Haberler » Güncel » Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü - Haber

Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

24.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:38
Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler