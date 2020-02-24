: Bursa tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

24.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:38

BURSA'da çalınan motosikletini bir hurdacı dükkanında gördüğünü iddia eden Yusuf Y. (24), tartıştığı hurdacı N.Ö. (61) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: DHA

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