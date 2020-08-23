BURSA Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı

Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtıBURSA'da, Sercan A. tartıştığı eşi Başak A.'yı (20) baba evinde av tüfeğiyle sol bacağından yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı.

23.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:03

Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı

BURSA'da, Sercan A. tartıştığı eşi Başak A.'yı (20) baba evinde av tüfeğiyle sol bacağından yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Başak A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildirken, polis Sercan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 6'ncı Ferah Sokak'ta meydana geldi. Geçen günlerde Sercan A. ile eşi Başak A., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Başak A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Konuşmak için eşinin yanına giden Sercan A. ile Başak A. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan A., otomobildeki av tüfeğini alarak tekrar eve çıktı. Başak A.'ya av tüfeğiyle bir el ateş açan Sercan A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başak A.'nın, durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

BURSA Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım
Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Fatih Dönmez Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Murat Boz Onur Saylak Amber Heard Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: BURSA Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 19:26:36. #1.14#
title