BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıBursa'da Hamiyet Kula'nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu.

17.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:49

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da Hamiyet Kula'nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Otomobil, art arda takla atarak yaklaşık 200 metre sürüklenirken, sürücü Kula ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl-Yenişehir Karayolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir'e giden Hamiyet Kula'nın yönetimindeki 16 RU 957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetni kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak, tarlaya uçtu. Art arda takla atarak, 200 metre sürüklenen otomobilde sürücü Kula, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kula, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Adana Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:02:20. #1.15#
title