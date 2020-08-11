Bursa tarımının gelişimi için iş birliği
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Bursa tarımının gelişimi için iş birliği

- Bursa tarımının gelişimi için iş birliği Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek ve mevcut alanlardan daha fazla verim elde edilebilmesi amacıyla "Detaylı toprak etütleri, arazi kullanım haritalarının hazırlanması" projesini başlattı.

Bursa tarımının gelişimi için iş birliği
11.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:14

- Bursa tarımının gelişimi için iş birliği

BURSA - Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek ve mevcut alanlardan daha fazla verim elde edilebilmesi amacıyla "Detaylı toprak etütleri, arazi kullanım haritalarının hazırlanması" projesini başlattı. Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi'nin birlikte yürüteceği proje için Başkan Turgay Erdem ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz iş birliği protokolü imzaladı.

2020 yılını tarım yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi bu alandaki en iddialı projelerinden birini daha hayata geçiriyor. Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan "Nilüfer ilçesi arazilerinin detaylı toprak etütleri, arazi kullanım haritaların hazırlanması" projesi için ilk adım atıldı.

İki kurum arasında iş birliği protokolü imzalanan proje ile yüzölçümü ve verim bakımından önemli tarım topraklarına sahip olan Nilüfer'de, toprak kaynakları ile potansiyel kullanım türleri belirlenerek güncel veri tabanı oluşturulacak. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesi, nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini ve sürdürülebilir arazi yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak projenin protokolü Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem arasında imzalandı.

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlene imza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Remzi Çınar, Zafer Yıldız ve Engin Yener de katıldı. Protokole imza atan Başkan Turgay Erdem, projenin sonuçlarının Bursa tarımının gelişimi açısından büyük önemi olduğunu belirtti.

Bursa'da ilk defa uygulanacak projeye dair ayrıntıları paylaşan Başkan Erdem "Bir yıl sürecek projeyle Nilüfer'in toprak yapısına göre havza bazında pazar değeri olan ekonomik ürün desenini oluşturmayı, bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçerek kaynak israfını önlemeyi, doğa ve toprak kirliliğine engel olmayı, toprak yapısına uygun sulama sistemlerini belirleyip su kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak su israfının önüne geçmeyi, toprak derinliği ve arazi eğimine göre toprak işleme metotlarını tespit ederek her türlü erozyonu engellemeyi, oluşturulan ürün desenine uygun makro ve mikro ölçekli tarımsal sanayi tesislerini planlamayı, üreticinin yüksek verimde ürünler elde etmelerini sağlamayı, üretim maliyetlerini asgariye çekerek üreticilerin gelir ve refah seviyelerini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Üniversite-yerel yönetim iş birliğinin başarılı örneği"

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Teknoloji Transfer Ofisi katkıları ile Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy danışmanlığında yürütülecek projenin, üniversite ve yerel yönetim ortak çalışmalarının başarılı bir örneği olacağına inandığını belirtti. Kılavuz "Üniversiteler içinde bulunduğu toplumlara ürettiklerini katabilmeli, değerleri yansıtabilmeliler. Söz konusu proje ile de Nilüfer ilçemize ve Bursa'ya katkımız bizi memnun edecektir. Belediyeler, kent dinamikleri sanayi ve iş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların pek çok olumlu tabloyu insanlarımızın yararına sunacağına inanıyorum" dedi.

Proje danışmanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise 1 yıl sürecek projede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nden akademisyenlerin de çalışacağını belirtti. Aksoy, detaylı toprak etütleri, arazi kullanım planı ve köy bazlı güncel arazi kullanım haritalarının hazırlanması ile üreticilere arazilerin kullanımlarına, yetiştirilebilecek verimli ve kazançlı ürün önerileri sunulacağını, bu önerilerin dikkate alınması halinde bölgenin böylece verimli, alternatif, üretken ve ekonomik üretim modeli ile Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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