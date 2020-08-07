Bursa Tarihi surlardan düşen kişi öldü
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Bursa Tarihi surlardan düşen kişi öldü

Tarihi surlardan düşen kişi öldüBURSA'da, 15 metrelik tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T. (57), dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

07.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:07

Tarihi surlardan düşen kişi öldü

BURSA'da, 15 metrelik tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T. (57), dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Bursa Surları'nda meydana geldi. Balibey Han'ın üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan B.T., iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Tarihi surlardan düşen kişi öldü

Kaynak: DHA

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