BURSA Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı
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BURSA Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı

Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldıBURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, içerisinde 4 bin dükkan bulunan ve kentteki ticaretin kalbi olarak bilinen tarihi Kapalıçarşı, 6 Nisan'a kadar kapatıldı.

31.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:55
BURSA Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı

Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, içerisinde 4 bin dükkan bulunan ve kentteki ticaretin kalbi olarak bilinen tarihi Kapalıçarşı, 6 Nisan'a kadar kapatıldı. Çoğunlukla kuyumcu esnafının bulunduğu Kapalıçarşı'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği tarafından yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Bursa Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kapalı Çarşı, Kozahan ve Uzun Çarşı, bir hafta süreyle kapandı. 4 bin dükkan bulunan Kapalıçarşı'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çarşı esnafının verdiği dilekçe, Bursa Valiliği tarafından onaylandı. Valiliğin kararı uygun görmesinin ardından Kapalı Çarşı yönetimi, çarşı esnafına, "Kapalıçarşı yönetimimiz Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün onayıyla kapatma kararı almıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz" mesajı gönderdi. Bursa ekonomisine yön veren Kapalıçarşı, alınan karar doğrultusunda 6 Nisan'a kadar kapatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Özellikle kuyumcu esnafının çoğunlukta bulunduğu Kapalıçarşı'nın kapatılmasının ardından, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği tarafından güvenlik önlemleri artırıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında işyerlerini kapaarını kapatmak zorunda kalan Kapalıçarşı esnafının işletmelerine zarar gelmemesi için 10 kişilik silahlı güvenlik ekibi, 7 gün 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin de desteğini alarak Kapalıçarşı'da hırsızlık, yangın ve benzeri olumsuzluklara karşı tüm önlemlerin alındığını söyleyen Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, "Sadece çarşı içerisinde 10 kişilik ekip var. Diğer çarşılarda da önlemlerimizi aldık. Çarşı içerisinde çalışan güvenlik görevlilerimiz arasındaki koordinasyonu artırmaya çalışıyoruz. Bütün çarşıdaki kameraları merkezleştirme çalışmalarımız sürüyor. Yangın, hırsızlık girişimleri ve bunun gibi olaylara karşı tüm önlemlerimizi aldık. Özellikle gündüz emniyet birimlerimiz de bizlere büyük destek veriyor. Bu süreci hep birlikte sorunsuz bir şekilde atlatacağız" dedi.

'BURSA'NIN MERKEZİ KONUMUNDA'

Kapalıçarşıda yüksek güvenlik önlemleri aldıklarını söyleyen Vardiya Amiri Cafer Daşlı, "Kapalıçarşı'da güvenliği 10 kişilik silahlı güvenlik ekibi, 50 güvenlik kamerası ve dükkan içi kameralarla sağlamaktayız. 7/24 çalışmaktayız. Dönüşümlü olarak 3 ekip çalışıyoruz. Giriş kısmında genel kameralar var. Çarşı içerisinde ve çıkış kısmında da kamera sistemi var. Bu şekilde güvenliği sağlıyoruz. Alarm sistemleri de mevcut. Kapalıçarşı'nın 700 yıllık bir tarihi var. Bursa'nın merkezi konumunda. Ekonomik anlamda da Bursa'nın merkezi. O yüzden yüksek güvenlik önlemleri alınması söz konusu" ifadelerini kullandı.

BURSA Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı

Kaynak: DHA

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BURSA Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı
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