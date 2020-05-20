Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
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Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu Bursa'da Ramazan Bayramı'nda 4 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çarşıda yoğunluk yaşanıyor.

20.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:47

Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nda 4 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çarşıda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen Bursa'da tarihi çarşıda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar maskelerini taksa da sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bayram öncesi en şekercilerde yaşanan yoğunluk bu bayram yerini sakinliğe bıraktı. Bazı giyim mağazaları önünde de uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşlar çocuklarına kıyafet almak için sokakta olduğunu belirtirken, bazıları ise yaz mevsimi için alışveriş yapacaklarını dile getirdi. Bayram şekeri alan bir vatandaş ise psikolojik olarak şeker aldıklarını, kendileri şekerleri tüketeceklerini söyledi.

Şeker satan bir esnaf ise fiyatların geçen seneye göre artmadığını belirterek, "Bu sene bayram yok. Umudumuz bayram sonrasına. Ama şimdilik emekli vatandaşlar maaşlarını çekti ve az da olsa alışverişlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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