Bursa tarihi bayramda fotoğraflarla arşivlendi. Bursalı fotoğraf sanatçısı Salih Kuş, sokağa çıkma yasağında kutlanan ramazan bayramını fotoğrafladı.

Bursalı fotoğraf sanatçısı Salih Kuş, sokağa çıkma yasağında kutlanan ramazan bayramını fotoğrafladı. Bayram için aldığı özel izinle Bursa'nın sessiz caddelerini, sokaklarını, tarihi mekanlarını arşivledi.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle hem ülkemiz hem dünya tarihi bir süreçten geçerken, 11 ayın sultanı ramazanı şerif ve ramazan bayramı da koronavirüs gölgesinde yaşandı.

Tarihi süreçte 81 ilin tamamında ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile kutlanırken, bayram için aldığı özel izinle Bursa'nın sessiz caddelerini, sokaklarını, sahillerini, Uzun Çarşı, Ulucami ve Cumalıkızık gibi tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

Ortaya yıllar sonra bu günlere ışık tutacak arşiv niteliğinde fotoğraflar çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA