BURSA-Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı
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BURSA-Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı

Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandıBURSA'da, arızasının giderilmesi için oto tamir atölyesine getirilen otomobil, park halindeyken alev aldı.

16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:47
BURSA-Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı

Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı

BURSA'da, arızasının giderilmesi için oto tamir atölyesine getirilen otomobil, park halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde arızanın giderilmesi amacıyla oto tamircisine getirilen park halindeki 16 U 8511 plakalı otomobil, öğle saatlerinde park halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BURSA-Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA

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BURSA-Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı

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