BURSA-Takla atan otomobilde can pazarı 2'si ağır, 3 yaralı
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BURSA-Takla atan otomobilde can pazarı 2'si ağır, 3 yaralı

Takla atan otomobilde can pazarı 2'si ağır, 3 yaralıBURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerler ile ağaçlara çarpıp, takla attı.

30.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:20

Takla atan otomobilde can pazarı 2'si ağır, 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerler ile ağaçlara çarpıp, takla attı. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, dün akşam Bursa-Yalova karayolunun Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 11 AAP 751 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, önce bariyerlere, ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, takla attı. 4 takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü A.Ç. ile yanındaki arkadaşları C.B. ve A.Y. sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 3 arkadaş, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. A.Ç. ve A.Y.?nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI, CEP TELEFONUNU İSTEDİ

Yaralılardan C.B., sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra cep telefonunu istedi. Sedye ile ambulansa alınan C.B. polislere, 'Ağabey telefonumu bulun da anneme haber vereyim' dedi. Polis ekipleri de yaralının telefonunu bulmak için seferber oldu. Telefon bir süre sonra bulunarak, C.B'ye teslim edildi.

BURSA-Takla atan otomobilde can pazarı 2'si ağır, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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