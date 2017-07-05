Bursa Suuçtu Şelallesi'ne Yeni Çehre

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi yaz aylarında tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yaz aylarında günde bin 500 kişinin gezmek ve serinlemek için geldiği Suuçtu Şelalesi'nin çehresi tamamen değişiyor: Belediye Başkanı Sadi Kurtulan gezi alanları ve piknik yerleri yapılan şelalede devam eden çalışmaların önümüzdeki ağustos ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Mustafakemalpaşa ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelallesi doğal güzelliği ve yaz aylarındaki serinliği ile her gün bin 500 kişiyi ağırlıyor. Şelaleli görmek ve fotoğrafını çekip görüntüsünü almak için bir çok şehirden insannın Mustafakemalpaşa'ya geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Suuçtu Şelalesi 38 metre yükseklikte. Doğa harikası bir yer. Buranın sorumluluğu üç yıl önce belediemize verildi. Bizde çok güzel turizm merkezi olması için çevre düzenlemesi başlattık. Restorant, büfe ve tuvaletler yaptık. Engelliler içinde. Yürüyüş yolu oluşturduk. İnsanların dinlenmesi için oturma yerleri yapıyoruz. Şelalenin aktığı yerde çadır kurulması mangal yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu yer için başka bir alan düzenliyoruz" dedi.



Yapılan çalışmaların yaklaşık 600 bin liraya mal olacağını ve önümüzdeki aya kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Suuçtu Şelalesi'nde her yıl şiir yazılması için etkinlik yaptıklarını da sözlerine ekledi.