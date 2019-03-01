Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı

Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, Ne olur ölme diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme diyerek ağladı.

Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Haber Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)-

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA