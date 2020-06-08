Bursa su altyapısıyla Türkiye'ye örnek
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Bursa su altyapısıyla Türkiye'ye örnek

Bursa su altyapısıyla Türkiye'ye örnek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'ye bağlı faaliyet gösteren Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa su altyapısıyla Türkiye'ye örnek
08.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:51

Bursa su altyapısıyla Türkiye'ye örnek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'ye bağlı faaliyet gösteren Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aktaş, üretim ve dağıtımda akıllı su sistemini kullanan Bursa'nın yüzde 20.48'lik kayıp-kaçak oranıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

BUSKİ'ye bağlı olarak çalışan ve Bursa'nın su alt yapısını dijital sistemlerle yöneten SCADA, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de yer aldığı ziyarette, SCADA ve Haberleşme Sistemleri Birim Sorumlusu Serhat Gülenç tarafından Başkan Aktaş ile beraberindekilere 'kurumun işleyişine ilişkin' mini bir sunum yapıldı. Başkan Aktaş, SCADA bölümlerini gezerek, çalışanlarla da sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019 nüfus sayımı sonuçlarına göre 3 milyon 56 bin 120 nüfusu ile Türkiye'nin 4. büyük ili olan Bursa'da, BUSKİ aracılığı ile 10 bin 882 kilometrekarede 1 milyon 375 bin aboneye hizmet verdiklerini ifade etti. Yılda 154 milyon metreküp üretim, 147,7 milyon metreküp de tüketimin olduğu şehirde 812 su deposunun bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'yle akıllı su sistemlerine geçen BUSKİ'nin Devlet Su İşleri'nin belirlemiş olduğu yüzde 25'lik hedefin altında bir su kaybı yaşadığını vurguladı. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen Bursa'nın yüzde 20.48'lik kayıp-kaçak oranıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Doğancı ve Nilüfer barajlarının yanı sıra kaynak suları ve yeraltı kuyuları ile şehrin su ihtiyacını kesintisiz olarak karşılıyoruz. SCADA merkeziyle 'güvenli su sağlama konusunda' üstlendiğimiz görevi eksiksiz yerine getirmek için kullanılan tesisler ile içme suyu şebekesini sürekli gözetim altında tutuyoruz. Bu doğrultuda SCADA'yı ileri düzeyde uygulayan BUSKİ, kullanıcılara sürekli ve yeterli su dağıtımı sağlamaktadır' dedi.

Sıkıntılara anında müdahale

BUSKİ Elektrik Makine İkmal Dairesi Başkanlığı'na bağlı şekilde faaliyetlerine devam eden SCADA merkezinin ileri teknolojinin tüm imkanlarını çalışmalarına yansıttığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Şehrin herhangi bir noktasındaki iletim hattında yaşanan sıkıntı, elektronik olarak anında tespit ediliyor. Bilgisayarlar vasıtasıyla vanalar ve pompalara direkt komutlar göndererek, ekipmanlara uzaktan müdahale ediyoruz. Suyun israf olmasını engelliyoruz. Teknolojik bu yatırım ile suyun etkin yönetimi sağlanıyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, SCADA merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada, suyun tasarrufu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Bursa'da su sıkıntısının sözkonusu olmadığını fakat salgın nedeniyle yapılacak muhtemel bir yüklenmenin seyir değişikliğine neden olabileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

BUSKİ'ye bağlı SCADA merkezinden; 131'i içme suyu deposu, 46'sı pompa istasyonu, 48'i yer altı kuyusu, 185'i alt bölge ölçüm istasyonu, 8'i toplu su satışı debi ölçüm istasyonu, 36'sı kaynak suları debi ölçüm istasyonu, 4'ü yer altı suyu debi ölçüm istasyonu, 2'si baraj seviye ölçüm istasyonu, 12'si şebeke vana kontrol istasyonu, 3'ü içme suyu arıtma tesisi ölçüm noktası ve 4'ü de diğer ölçüm kontrol istasyonu olmak üzere toplamda 479 noktanın bilgisayarlar ile kontrol ve yönetimi sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Manşet

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