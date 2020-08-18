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Bursa "sosyal mesafeli" bisiklet yarışına hazır

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen "GranFondo Bursa" Bisiklet Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

18.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:17

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen "GranFondo Bursa" Bisiklet Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünce düzenlenen GranFondo Bursa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış bir yarış olacak.

Kısa ve uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirilecek yarış, "Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset" sloganıyla Bursa Millet Bahçesi'nden başlayacak. Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa'nın sembolik startında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda, sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.

Yarışa yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin bisikletseverin katılması bekleniyor.

"Yeni normalde yapılacak en sağlıklı aktivitelerden biri"

Etkinliğin kentte bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyada insanlığın üzerine karabasan gibi çöken koronavirüsle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Bu süreçte sosyal yaşamdan uzaklaşan insanları motive etmek ve moral aşılamak için hazırlanan spor, sanat ve kültürel etkinliklerin daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle açık havada yapılması nedeniyle bisiklet sporu, yeni normalde yapılacak en sağlıklı aktivitelerden biri. Mart ayı başından beri devam eden pandemi sürecinde Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin tüm ayaklarında olduğu gibi spor turizminden de pay alabilmek adına tanıtım faaliyetlerini çok önemsiyoruz. GranFondo'nun da tarih başkenti Bursa'mızın dünyaya tanıtımına vesile olacağına inanıyorum."

"Vatandaşlarımızı harekete teşvik edici projelerin her zaman yanında olduk"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde, güzel ve anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kovid-19 sürecinde insanların en büyük sorunlarından birinin hareketsizlik olduğuna dikkati çeken Özbayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Spor dünyasının içinden gelmiş biri olarak sporun hareket etmenin yanı sıra insanları motive edici, birleştirici ve moral verici gücü olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle pandemi sürecinin başından itibaren vatandaşlarımızı harekete teşvik edici projelerin her zaman yanında olduk. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde GranFondo Bursa gibi sosyal mesafe kurallarına özen göstererek harekete teşvik eden bir spor etkinliğine destek vermekten gurur duyuyoruz. Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hissederek bu anlamlı günü kutlayacağız."

Bursa 'sosyal mesafeli' bisiklet yarışına hazır

Kaynak: AA

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