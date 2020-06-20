BURSA Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti
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BURSA Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti

Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydettiBursa'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak, devrildi.

20.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:14

Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak, devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, o sırada sosyal medya hesabı için video çeken seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Ali Büber (28) yönetimindeki 16 ABD 350 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkarak, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Büber ağır yaralanırken, motosikletin sürücüsünün arkasında bulunan arkadaşı Burak Şeşka (29) ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ali Büber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza sırasında motosikletin arkasında otomobiliyle seyir halinde olan Tuğba Sağlam, sosyal medya hesabı için video çektiği sırada kaza anını anbean kaydetti. Görüntülerde, Sağlam'ın seyir halindeyken yolu çektiği, o sırada yanından geçen motosikletin bir süre sonra kaldırıma çarptığı görülüyor.

BURSA Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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