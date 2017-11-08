Bursa son dakika gelişmesi ! Bursa'da bugün büyük bir patlama yaşandı
Bursa son dakika gelişmesi ! Bursa'da bugün büyük bir patlama yaşandı. Bursa'da bir fabrikada patlama ve göçük meydana geldi. Fabrikada çok sayıda işçi yaralanırken, olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasında buhar kazanı patlarken, çok sayıda işçi yaralandı.
ÇEVREDEKİ BİNALAR SALLANDI
Ankara Yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki binalar sallanırken, vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Buhar kazanının patladığı öğrenilirken, fabrikanın çatısı çöktü. Çok sayıda işçinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi