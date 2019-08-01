BURSA SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol'un son anlarının, güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Minik Yunus Emre'nin, olaydan birkaç saat önce arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadığı ve bisiklet sürdüğü, görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA