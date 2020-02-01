: Bursa sömestr tatilinin son günlerinde uludağ ziyaretçi akınına uğradı

01.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:58

Sömestr tatilinin son günlerinde Uludağ ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kayak pistleri doldu taştı.

Sömestr tatilinin son günleri olması nedeniyle tatilciler, Uludağ'a akın etti. Tatilin son günlerini geçiren öğrenciler ile hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen günü birlikçi tatilciler Uludağ'daki yerlerini aldı. Sisli havaya aldırış etmeyen kayakseverler, pistleri doldurdu. Pistlerdeki yoğunluk sebebiyle telesiyejlerde de uzun kuyruklar oluştu. Sömestr tatili ve hafta sonu tatili sebebiyle, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da kar kalınlığı 114 santimetre, hava sıcaklığı ise en yüksek 1 derece ve en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

'ULUDAĞ'I GÖRMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM'

Kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyleyen Mesut Sıvırcık, "Ankara'dan geliyorum. Geldiğim için de çok mutlu oldum. Trafik sorunu yaşanıyor dediler ama biz hemen Uludağ'a çıktık. Mükemmel bir keyif. Her yeri gezdim ama bu kadar temiz oksijeni hiç bir yerde görmedim. Çok kalabalık. Kayak yapmak da o kadar zor değil. Ben çıktım, 15 dakikada kayak yapmayı öğrendim. Hava soğuk değil ama sis var. Yarın havanın açık olacağı söyleniyor. Çok eğleneceğiz" dedi. Uludağ'ı merak ettikleri için Almanya'dan tatile geldiğini söyleyen Şahin Keleş, "Almanya'dan 7 günlüğüne geldik. Hem tatil yapmak hem de Bursa'yı görmek için Uludağ'a geldik. Uludağ'a ilk defa geldim. Daha önce Sarıkamış'ta kayak yapmıştım. Bir kaç gündür hava biraz sisli. Kar yağdığında rahat kayak yapamıyoruz. Ama yine de bugün güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu