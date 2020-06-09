BURSA Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti
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BURSA Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti

Sokak köpekleri, 3 kediyi telef ettiBalıkesir'in Bandırma ilçesindeki 3 sokak köpeği, çevredeki vatandaşların baktığı anne ve yavru sokak kedilerine saldırdı.

09.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:35

Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 3 sokak köpeği, çevredeki vatandaşların baktığı anne ve yavru sokak kedilerine saldırdı. 3 kedi telef olurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde 600 Evler Mahallesi Pirenlik Sokak'ta bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce bahçeye gelen hamile kedi, bahçede doğum yaptı. Apartman sakinleri ise anne ve yavru kedilere sahip çıkarak, kedileri beslemeye başladı. Sabah saatlerinde kedileri beslemek için bahçeye çıkanlar, kedilerin telef edildiğini fark etti. Bunun üzerine iş yerinin, bahçeyi gören güvenlik kameralarını inceleyen hayvanseverler, kedilerin bahçeye gelen sahipsiz 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, telef edildiğini gördü. Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, köpeklerin bahçeye gelip, kedilere saldırdığı ve ısırdıkları kedileri yerden yere vurarak telef ettikleri görüldü.

BURSA Sokak köpekleri, 3 kediyi telef etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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