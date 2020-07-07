BURSA Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu
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BURSA Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu

Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı olduBursa'da, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte su ihtiyacı hisseden sokak kedisinin çeşmeden su içtiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:14

Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu

Bursa'da, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte su ihtiyacı hisseden sokak kedisinin çeşmeden su içtiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi'ndeki bir çeşmeye giden sokak kedisi, musluktan akan suyu içmeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının artması sebebiyle su ihtiyacı hisseden kedinin o anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökmü

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-Kedinin çeşmeden su içmesi

-Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: BURSA, (DHA)

BURSA Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu

Kaynak: DHA

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