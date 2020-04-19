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Bursa, Güncel

BURSA Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı

Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadıBursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleliler müzik açarak balkonlarında dans etti.

19.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:12
BURSA Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı

Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleliler müzik açarak balkonlarında dans etti. O sırada sokaktaki çöpleri temizleyen belediye görevlileri ile ekmek dağıtan görevliler de mahallelilerle birlikte oynadı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, Bursalı vatandaşların neşelerine engel olmadı. Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde, yasak sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleliler, komşuları Birgül Tuktakaya'ın (48), balkonundan açtığı müzikle neşe buldu. Evlerinde sıkılan vatandaşlar, Tuktakaya'ya eşlik ederek hep beraber dans edip şarkılar söyledi.

Vatandaşların eğlencesine sokakta ekmek dağıtan görevliler ile çöpleri temizleyen belediye personelleri de katıldı. Bir belediye personelinin, çöpleri toplarken vatandaşla beraber çifte telli oynaması mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

Açtığı müziklerle mahalleliyi eğlendiren Birgül Tuktakaya, evde oturmaktan sıkılırken aklına böyle bir fikrin geldiğini ve komşusuyla birlikte açtıkları müziğe, bütün mahalleden destek geldiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine bu hafta da aynı eğlenceyi düzenlediklerini ifade eden Tuktakaya, 'Baktım mahallemiz çok sakin, canımız sıkılıyor biz de komşumla ne yapabiliriz diye düşündük. Aklıma balkonda yüksek sesle müzik açıp hep beraber eğlenmek geldi. Açtığımız müziğe bütün mahalleden destek geldi ve bu hafta yeniden istediler. Özel istek üzerine yeniden açtık kasetimizi ve hep beraber eğlendik. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz. Karantina odasında sıkılmaktansa evde sıkılmayı tercih ederiz. Herkes birbirini düşünmek zorunda. Herkesin sağlığına kavuşması için bunu yapmak zorundayız' dedi.

BURSA Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı

Kaynak: DHA

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