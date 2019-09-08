Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.

08.09.2019 02:30
Bursa Siyahı İnciri Asya kıtasına açıldı

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dünyanın en kaliteli sofralık inciri olarak tescillenen Bursa Siyahı İncirini uluslararası alana taşıyarak, dış satışlarını artırmak için dünyanın tek uluslararası ticaret fuarı olan Asia Fruit Logistica'ya info-stant ile katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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