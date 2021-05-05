"Bursa siyahı" incirde hedef dünya pazarı
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"Bursa siyahı" incirde hedef dünya pazarı

'Bursa siyahı' incirde hedef dünya pazarı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Ekonomi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" incirin uluslararası piyasalarda tanınması ve uygun maliyetlerle pazarlanmasının ülke tarımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" incirin uluslararası piyasalarda tanınması ve uygun maliyetlerle pazarlanmasının ülke tarımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, İngiliz Kraliyet Ailesinin mutfağına kadar giren, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü, tadı ve muhteşem lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen Bursa siyahının daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla yaptığı çalışmaları sürdüren UYMSİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle "Bursa Siyahı İnciri Ur-Ge Projesi" kapsamında düzenlediği eğitimlerin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Danışman Nilüfer Arıak tarafından Ur-Ge kümesinde yer alan firmaların katılımcılarına verilen eğitime Prof. Dr. Yazgan da katıldı.

Gün boyunca online düzenlenen ve 10 firmanın temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, "dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri", "ihracat finansmanı" gibi ana başlıklar üzerinde duruldu. Eğitimde ayrıca akreditif ve akreditifte karşılaşılan sorunlar; açılmış, belgede yapılan hata nedeniyle rezerv konulmuş, bedeli tahsil edilememiş örnekler incelenirken, ihracatın finansmanı uluslararası finansman imkanları üzerinden de bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

Etkinlikte konuşan Senih Yazgan, şehirle özdeşleşen Bursa siyahı incirin dünya pazarında rakibi ve ihracatında limiti olmayan özel ve önemli bir ürün olduğunu belirterek, rakipsiz olan bu ürünün uluslararası piyasalarda tanınması ve uygun maliyetlerle pazarlanmasının ülke tarımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bu kapsamda UYMSİB olarak Bursa siyahının tanıtımı ve pazarlaması süreçlerinin daha da geliştirilmesi adına faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Yazgan, bu ürünün üretimi, tanıtımı ve pazarlamasının daha da geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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