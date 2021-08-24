Bursa siyah incirinde hasat heyecanı
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Bursa siyah incirinde hasat heyecanı

Bursa siyah incirinde hasat heyecanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı.

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Kilogramı 25 liradan ihraç edilen siyah incir ülke ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. HABER: Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Selçuk EĞİLMEZ

Bursa siyah incirinin bu yılki ilk hasadı törenle yapıldı. Hasatla birlikte kraliyet sofralarını süsleyen siyah incir için ihracat yolculuğu da başladı.

Hasat etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, "İlimiz incir üretiminde 3. Sırada yer almasına rağmen, ürettiği "Bursa Siyahı İnciri" çok özel ve ender bulunan bir üründür. Bursa siyah inciri kendine has rengi, tadı ve lezzeti ile Bursa'ya özgü bir meyve olup, Coğrafi işaret belgeli Bursa'nın ve Ülkemizin önemli bir marka ürünüdür. Bursa'da yetiştirilen siyah incirler diğer bölgelerde yetiştirilen siyah incirlerden daha iri ve daha koyu renklidir. Duyusal analiz sonuçlarına göre Bursa ilinde yetiştirilen siyah incirlerin lezzet ve kalitesi de diğer illerde yetiştirilenlerden daha üstündür. Üretim, ağırlıklı olarak Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer ilçelerimizin 30 civarında köyünde yapılmaktadır. Son zamanlarda diğer diğer ilçelerde de yer yer üretime başlanmıştır. Bu sene de numune alma ve denetleme faaliyetlerimiz devam edecektir. Amacımız ilimizin çok kaliteli ve marka ürünü olan Siyah İncirimizin tüm dünyada hak ettiği değeri bulmasıdır. Bu nedenle bu tür organizasyonlar oldukça önem taşımaktadır. " dedi.

Konuşmaların ardından hasat edilen ilk incirler ihraç edildikleri ülkelere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi. tarım orman bursa siyah incir hasat ihraç

Kaynak: Habermetre

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