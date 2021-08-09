'Bursa' şiirlerle anlatıldı
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'Bursa' şiirlerle anlatıldı

'Bursa' şiirlerle anlatıldı
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09 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİ'Bursa' şiirlerle anlatıldıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu münasebetiyle düzenlediği 'Bursa' konulu şiir yarışmasının sonuçları belli oldu.

09 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

'Bursa' şiirlerle anlatıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu münasebetiyle düzenlediği 'Bursa' konulu şiir yarışmasının sonuçları belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bursa' konulu şiir yarışması, ilan edildiği 11 Eylül 2020 tarihinden bu güne yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden katılan sanat ve şiir severlerin birbirinden kıymetli eserler, Prof. Dr. Fatih Andı, İhsan Deniz, Celal Fedai, Hilmi Haşal ve Nevzat Çalıkuşu'ndan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle incelendi. Bursa'nın şiir dünyasında daha çok temsil edilmesini ve amatör şairlere fırsat sunarak sanatı desteklemeyi hedefleyen yarışmada, dereceye giren birinci 5 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL para ödülü, 2 kişi de 500'er TL teşvik ödülü almaya hak kazandı. Aynı zamanda dereceye giremese de beğenilen şiirler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırılacak.

Bu sene 'Bursa' ana temasının işlendiği şiir yarışmasında, 409 eser arasından dereceye girenler şu şekilde: Birinci, 'Şehr/ayin ve esk'izler' adlı eseriyle Erzurum'dan Yaşar Bayar, ikinci, 'Yükün ipek mi senin? ' adlı eseriyle Bursa'dan Selami Yıldırım, Üçüncü, 'Eksik çini' adlı eseriyle Ankara'dan Firuze Yiğit. Teşvik, 'Şiirden bir şehir' adlı eseriyle Bursa'dan Esma Doğan ve 'Bursa' adlı eseriyle Sakarya'dan Güven Doğan.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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