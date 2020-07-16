BURSA Seyir halindeki lüks otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi Seyir halindeki lüks otomobil, yangında kullanılamaz hale geldiOrhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde, seyir halindeki lüks otomobil alev aldı.

Seyir halindeki lüks otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi

Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde, seyir halindeki lüks otomobil alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa yönüne giden Yusuf Özgün'ün (50) kullandığı 34 HK 1384 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Özgün'ün ana yolda emniyet şeridine çekerek eşi ile birlikte indiği otomobil, birden alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar otomobile yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA