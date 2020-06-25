BURSA Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladıBURSA'da Büşra E., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'yi görünce, polise ve sevgilisi Serkan B.'ye haber verdi.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı

BURSA'da Büşra E., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'yi görünce, polise ve sevgilisi Serkan B.'ye haber verdi. Polis, Tamer H.'ye müdahale ettiği sırada, olay yerine gelen Serkan B. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar polis memuru Özgen Yeni'ye isabet ederken, Serkan B. bu kez Tamer H.'yi bıçaklayıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kuaföre giren Büşra E. (34) bir süre sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'nin (31) iş yeri önünde beklediğini gördü. Bunun üzerine Büşra E. önce sevgilisi Serkan B.'ye (33) ardından polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Tamer H.'ye müdahale ederken, Serkan B. de otomobiliyle bölgeye geldi. Serkan B. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kuaförün önüne geldi. Durumu fark eden polis ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı Serkan B. pompalı tüfekle ateş açtı. Polis memuru Özgen Yeni, tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Serkan B., sevgilisinin eski erkek arkadaşı Tamer H.'yi de kalçasından bıçakladı ve hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yeni ile Tamer H., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Serkan B. ise kısa sürede caddenin yakınlarında yakalandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, 16 DE 109 plakalı otomobiliyle geldikten sonra sarılı halde pompalı tüfeğini alan Serkan B.'nin hızlıca kuaföre gittiği anlar yer alıyor. Olay sonrası vatandaşların kaçışı da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA